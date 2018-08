Straffeloosheid troef in Mexico: 'Het enige land waar dodentol journalisten blijft stijgen'

Met de dood van Rubén Pat Cauich staat de teller van het aantal vermoorde journalisten voor dit jaar momenteel op zeven. Ondanks het recordjaar 2017 lijkt de overheid er niet in te slagen om het dodental te doen zakken. '2018 is nog maar halfweg en het aantal moorden is alweer met zestien procent toegenomen', vertelt Jan-Albert Hootsen. De Nederlandse journalist verblijft al een tiental jaar in Mexico, waar hij als vertegenwoordiger van het Committee to Protect Journalists de toestand van de persvrijheid nauwlettend in de gaten houdt.

