Stoltenberg: 'Verantwoordelijken gifgasaanval moeten verantwoording afleggen'

'De gesprekken tussen de NAVO-bondgenoten over een respons op de aanval lopen. Het is belangrijk dat de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen', zei hij in het NAVO-hoofdkwartier, na afloop van zijn ontmoeting met de Slovaakse premier Peter Pellegrini.

Peter Pellegrini verving op 22 maart premier Robert Fico, die ontslag nam in de nasleep van de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciakaan.

Donderdag bracht hij een bezoek aan het NAVO-hoofdkwartier, waar hij met Stoltenberg onder meer de Skripal-affaire en de situatie in Syrië besprak. Op de persconferentie achteraf veroordeelde Stoltenberg in hun beider naam het gebruik van chemische wapens in Syrië.

'De laatste aanval was verschrikkelijk en doodde tientallen mensen, onder wie veel kinderen. We roepen het Syrische regime en zijn bondgenoten op om de internationale medische bijstand volledige en onbelemmerde toegang tot internationale medische zorg toe te staan, net als internationale controle.'

De NAVO-bondgenoten beraden zich over een gepaste reactie, benadrukte Stoltenberg. 'Wij zijn er sterk van overtuigd dat het belangrijk is om het verbod op chemische wapens te beschermen omdat het een belangrijk verdrag is, dat we allemaal moeten beschermen. Het gebruik van chemische wapens in Syrië is niet enkel ernstig omdat veel burgers worden gedood maar ook omdat het de internationale orde ondermijnt die gebaseerd is op regels en het verdrag dat chemische wapens verbiedt.'

Stoltenberg sprak zich daarnaast ook uit over het rapport van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) omtrent de aanval op de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in het Britse Salisbury. 'De OPCW heeft vandaag een rapport gepubliceerd en dat de bevindingen van de Britten over het gebruik van zenuwgas bij de Salisbury-aanval bevestigt.'

Hij benadrukte dat de Skripal-affaire bovenop het 'roekeloze gedrag van Rusland de afgelopen jaren' kwam. 'Dat is de reden dat veel NAVO-bondgenoten, en ook de NAVO als bondgenootschap, besloot om Russische functionarissen uit te zetten als gevolg van en als reactie op de Salisbury-aanval', besloot hij.

OPCW-experten arriveren donderdag en vrijdag in Syrië

Experten van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) zullen nog vandaag/donderdag in Syrië aankomen. Dat heeft de Syrische VN-ambassadeur Bashar al-Jaafari donderdag in New York verklaard.

Twee groepen specialisten 'arriveren vandaag/donderdag en morgen/vrijdag elk afzonderlijk in Syrië', zei de diplomaat tegenover de pers. De organisatie zelf liet weten dat een team zaterdag aan de slag zal gaan. Het OPCW vergadert maandag in Den Haag om er te overleggen over de veronderstelde aanval met chemische wapens in de stad Douma in de omgeving van Damascus, die zaterdag aan minstens veertig mensen het leven heeft gekost.

Buitenlandse Zaken in Moskou maant aan tot kalmte in conflict rond Syrië

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft opgroepen tot kalmte in het conflict rond Syrië. 'Wij willen geen escalatie', zei woordvoerster Maria Zacharova donderdag volgens de Russische persagentschappen. 'Maar we willen ook geen leugenachtige aantijgingen ondersteunen'. Ze omschreef de beschuldigingen van het Westen dat de Syrische regering chemische wapens tegen burgers heeft ingezet als onterecht . 'We hopen dat onze partners verstandig genoeg zijn om naar de basisprincipes van de rechtsstaat terug te keren'. Amerikaanse dreigingen van een aanval op Syrië noemde ze een aanfluiting van de regels van de Verenigde Naties. Ze trad niet in detail.

Het Kremlin deelde mee dat president Vladimir Poetin in een telefoongesprek met zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan over de situatie in Syrië heeft overlegd. Poetin uitte zijn berzorgdheid over de gespannen toestand in Syrië en riep op tot een activering van het politieke proces in het conflict.