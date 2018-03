Stoelendans onder Trump gaat voort: Rex Tillerson out voor Mike Pompeo, CIA krijgt vrouwelijke baas

Rex Tillerson is niet langer de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Huidig CIA-baas Mike Pompeo vervangt hem, zo heeft president Donald Trump dinsdag bekendgemaakt via Twitter. Pompeo 'zal fantastisch werk leveren. Dank aan Rex Tillerson', zo vermeldt de tweet.

Nog volgens Trump wordt Gina Haspel (61) de nieuwe baas van de CIA. Ze wordt daarmee de eerste vrouw aan het hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst (zie kader onderaan).

Wel dient de Senaat beide benoemingen nog goedkeuren. Een bron binnen het Witte Huis zegt dat Trump zijn team wilde herschikken voor de start van de onderhandelingen met Noord-Korea. Volgens de krant The Washington Post werd Tillerson vrijdag al ingelicht over zijn ontslag.

Geen verrassing

Maar de breuk tussen Trump en zijn minister van Buitenlandse Zaken hing al langer in de lucht: Amerikaanse media speculeren immers al enige tijd over het lot van Tillerson. Eind november had de krant New York Times geschreven dat Trump van plan was om ten voordele van Pompeo zich van Tillerson te ontdoen. Het NBC News had afgelopen zomer bericht dat Tillerson tijdens een vergadering naar Trump zou verwezen hebben met de term 'moron' (debiel).

Trump heeft die berichten echter steevast ontkend, stellend dat de twee politici 'goed samenwerken'. Feit is wel dat Trump en Tillerson niet altijd op dezelfde lijn zaten. Zo had de minister van Buitenlandse Zaken vorige week nog gezegd dat er 'nog een lange weg te gaan' voordat de onderhandelingen op hoog niveau met Noord-Korea kunnen opstarten. Maar kort daarna ging Trump in op de uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un om elkaar te ontmoeten.

'Meningsverschillen'

Op een geïmproviseerd persmoment in de tuin van het Witte Huis zei Trump na de aankondiging van de verschuivingen dat er een probleem van 'onderlinge chemie' tussen hem en Tillerson was. Dat melden internationale media. 'Wij verstonden elkaar goed, maar wij hadden ook meningsverschillen. Het was een andere manier van denken. Ik denk dat Rex nu veel gelukkiger zal zijn'.

Verschillen van mening waren er onder meer met betrekking tot het Klimaatakkoord van Parijs en het beleid inzake Iran. Tillerson wilde niet dat de VS uit het klimaatakkoord stapten, en was voor een minder harde aanpak van Teheran om Iran te verhinderen kernwapens te verwerven.

De aartsconservatief Pompeo (54) daarentegen is een fel tegenstander van de deal rond Iran en zit ook op de lijn van Trump inzake Noord-Korea.

'Geen uitleg'

Volgens adjunct-minister van Buitenlandse Zaken Steve Goldstein heeft Trump niet met Tillerson gepraat vooraleer hij hem wandelen stuurde en kent deze laatste niet de reden daarvoor.

'Hij (Tillerson) is erkentelijk te hebben kunnen dienen, en blijft van mening dat ten dienste staan van de bevolking een nobele taak is waarvan men geen spijt moet hebben'. Vooraleer de 65-jarige Texaan lid werd van de regering-Trump, behoorde hij tot de top van de energiegigant Exxonmobil.