Stoelendans onder Donald Trump gaat voort: Rex Tillerson moet vertrekken

Rex Tillerson is niet langer de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Huidig CIA-baas Mike Pompeo vervangt hem, zo heeft president Donald Trump dinsdag bekendgemaakt via Twitter.

Pompeo "zal fantastisch werk leveren. Dank aan Rex Tillerson", zo vermeldt de Tweet. Nog volgens Trump wordt Gina Haspel de nieuwe baas van de CIA . Ze wordt daarmee de eerste vrouw aan het hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst.

Wel dient de Senaat beide benoemingen nog goedkeuren. Een bron binnen het Witte Huis zegt dat Trump zijn team wilde herschikken voor de start van de onderhandelingen met Noord-Korea. Volgens de krant The Washington Post werd Tillerson vrijdag al ingelicht over zijn ontslag.

Maar de breuk tussen Trump en zijn minister van Buitenlandse Zaken hing al langer in de lucht: Amerikaanse media speculeren immers al enige tijd over het lot van Tillerson. Eind november had de krant New York Times geschreven dat Trump van plan was om ten voordele van Pompeo zich van Tillerson te ontdoen. Het NBC News had afgelopen zomer bericht dat Tillerson tijdens een vergadering naar Trump zou verwezen hebben met de term "moron" (debiel).

Maar Trump heeft die berichten steevast ontkend, stellend dat de twee politici "goed samenwerken". Feit is wel dat Trump en Tillerson niet altijd op dezelfde lijn zaten. Zo had de minister van Buitenlandse Zaken vorige week nog gezegd dat er "nog een lange weg te gaan" voordat de onderhandelingen op hoog niveau met Noord-Korea kunnen opstarten. Maar kort daarna ging Trump in op de uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un om elkaar te ontmoeten.