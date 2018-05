Stichting van Soros verlaat Hongarije vanwege 'repressief' overheidsbeleid

De Hongaarse premier Viktor Orbàn beschuldigt de 87-jarige filantroop George Soros ervan een massale immigratie naar Europa aan te moedigen. Orbàn kondigde voor de recente verkiezingen een reeks wetten aan getiteld 'Stop Soros' waarbij onder andere enkele ngo's in het vizier worden genomen.

De stichting OSF van Soros had eerder al laten weten 'verschillende opties' in overweging te nemen, in het geval dat de activiteiten van de stichting in Hongarije teveel worden belemmerd. De activiteiten worden verhuisd naar Berlijn.