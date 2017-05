Stichter van Fox News Roger Ailes overleden

Roger Ailes, stichter en tot voor kort ook baas van de conservatieve Amerikaanse nieuwszender Fox News, is donderdagochtend (plaatselijke tijd) op 77-jarige leeftijd overleden. Fox News geldt als de meest invloedrijke mediastem van politiek rechts in de Verenigde Staten. Ailes was in juli vorig jaar teruggetreden nadat hij door moderator Gretchen Carlson was aangeklaagd wegens ongewenste intimiteiten op het werk. De 50-jarige vrouw beschuldigde Ailes ervan, haar carrière te hebben gesaboteerd omdat zij niet op zijn avances was ingegaan. Carlson was de eerste, maar niet de enige die met dit soort klachten naar buiten kwam.

Ailes, een oerconservatieve Republikein, stichtte Fox News in 1996 op vraag van mediagoeroe Rupert Murdoch en diens mediagroep News Corp. Het duurde niet lang of Fox overvleugelde CNN, dat reeds in 1980 werd gesticht. Fox deed dit door een uiterst conservatieve lijn te volgen en, toen nog vrij nieuw, te opteren voor polemiek en schandaalschopperij. Daarvoor haalde het 'markante' persoonlijkheden binnen als Bill O'Reilly, die weinig interesse toonde in het neutrale en objectieve dat journalistiek werk zou moeten kenmerken. Ook O'Reilly is, onlangs nog maar, opgestapt bij Fox, net als Ailes wegens diverse klachten over ongewenste intimiteiten.

Door het vertrek van Ailes, O'Reilly en 'sterjournaliste' Megyn Kelly (die naar NBC is overgestapt na eveneens te hebben verklaard dat zij door Ailes seksueel was benaderd) verkeert Fox News momenteel in een turbulente fase, hoewel dit alsnog niet aan de kijkcijfers valt af te lezen. Een hondstrouw Fox-kijker is, onder anderen, president Donald Trump.