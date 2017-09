Steve Bannon wilde Facebook infiltreren

Het idee werd op 1 augustus 2016 in een mail geopperd door Chris Gacek, werknemer van de religieus conservatieve Family Research Council.

Steve Bannon was op dat moment, en is nu opnieuw, leider van de nationaal-conservatieve site Breitbart. Gacek wees er Bannon op dat er vacatures openkwamen bij Facebook, met name voor de WhatsApp afdeling in hoofdstad Washington DC, maar ook voor andere functies. 'Dit lijkt perfect voor Breitbart om kandidaten van allerlei pluimage naar voor te schuiven die verslag uitbrengen over het aanwervingsproces bij FB bij jou of Milo'. Milo Yiannopoulos was op dat moment Tech Redacteur en controversieel columnist bij Breitbart.

Bannon stuurde de mail door naar Yiannopoulos met de vraag er werk van te maken. 'Can u get on this', schreef Bannon volgens de mails die BuzzFeed publiceert.

Milo contacteerde vervolgens onderzoekers, die echter aangaven dat het moeilijk zou zijn dit ongemerkt te doen.

Of het verder geprobeerd is, is niet duidelijk. Later in augustus verliet Bannon Breitbart om de presidentscampagne van Donald Trump te vervoegen.

De baan bij WhatsApp ging uiteindelijk naar Christine Turner, een medewerkster van toenmalig president Obama.

'Rechtse' onderwerpen geweerd

Facebook is de voorbije tijd op een aantal manieren in opspraak geraakt. De voorbije dagen werd bekend dat tijdens de presidentscampagne valse accounts met Russische banden Facebook gebruikten om voor 100.000 dollar aan politieke advertenties te plaatsen die fake news verspreidden ten nadele van Hillary Clinton.

In mei vorig jaar hadden rechts en Bannon bonje met Facebook nadat was gebleken dat medewerkers van FB 'rechtse onderwerpen' van de trending topics hadden geweerd.

Het bedrijf heeft sindsdien, schrijft BuzzFeed, geprobeerd de kritiek te pareren door enkele conservatieven in hoge posities te plaatsen, daarbij Joel Kaplan, ooit vice-stafchef van president George W. Bush.