Steve Bannon weg bij Breitbart

Breitbart maakt geen melding van de reden van Bannons vertrek. 'Steve blijft een belangrijk deel van onze geschiedenis, en we zullen hem altijd erkentelijk blijven voor zijn bijdrage en voor wat hij ons hielp verwezenlijken', zei CEO Larry Solov in een persbericht op de site.

Bannon trad in de zomer van 2016 aan als campagneleider van de campagne van Donald Trump. Na Trumps overwinning nam Bannon zijn intrek in het Witte Huis als hoofdstrateeg van de nieuwe president. In de zomer van 2017 moest Bannon vertrekken. Hij zei destijds effectiever te kunnen zijn voor Trump buiten het Witte Huis.

De relatie tussen de Bannon en Trump raakte vorige week verzuurd toen het boek van Michael Wolff over het eerste jaar van Trump als president uitkwam. Bannon zou de auteur gezegd hebben de ontmoeting van Donald Trump jr en Jared Kushnermet een Russische advocaat 'verraderlijk' te vinden. Ook zou hij gezegd hebben dat het onmogelijk was dat Trump senior niet van de ontmoeting af wist.

De president tweette als reactie op de uitspraken van Bannon in het boek onder andere dat Bannon een kleine rol heeft gespeeld in de campagne en het Witte Huis, en dat hij vooral goed was in het lekken naar de media.

Bannon uitte eerder deze week zijn spijt over de gevolgen van zijn opmerkingen in het boek. In een aan de nieuwssite Axios gestuurde verklaring drukte hij zijn 'onwankelbare steun' uit voor de Amerikaanse president en diens agenda. Hij prees ook uitdrukkelijk diens zoon Donald Jr.

Steve Bannon was mede-oprichter van Breitbart News en werd in 2012 directeur van het moederbedrijf van de website.