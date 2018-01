Steve Bannon getuigt in parlementaire onderzoekscommissie naar Russische inmenging

De New York Times berichtte dinsdag ook dat Steve Bannon gedagvaard werd voor de 'grand jury' door speciaal aanklager Robert Mueller. Mueller voert onderzoek naar gelijkaardige feiten van Russische inmenging. De dagvaarding ging vorige week de deur uit, bericht de krant, op basis van een goed geïnformeerde maar anonieme bron. Bannon zou mogelijk instemmen met een minder formele ondervraging, zei de bron aan de Times.

Bannon, die de leiding had over Trumps verkiezingscampagne, stapte vorige week op als de voorzitter van de rechts-populistische website Breitbart News. De gewezen zakenbankier en militaire officier leidde Breitbart voor hij Trumps campagneteam vervoegde drie weken voor zijn overwinning in november 2016.

In augustus verliet hij het Witte Huis, maar hij bleef in contact staan met de president tot deze maand, wanneer de publicatie van 'Fire and fury: inside Donald Trump's White House' zijn ex-baas ertoe aanzette om te tweeten dat Bannon 'niet alleen zijn job, maar ook zijn verstand kwijt is'.

Auteur Michael Wolff citeerde Bannon, die zei dat de vergadering in juni 2016 in de Trump Tower tussen het campagneteam en aan het Kremlin verbonden individuen 'verraad' was. Onder de leden van het campagneteam waren Trumps zoon en zijn schoonzoon.