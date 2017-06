Stemming in VS-Senaat over ziekteverzekeringswet verdaagd

'Wij zullen de discussies binnen de fractie voortzetten om onze meningsverschillen op te lossen. Wij zullen bijgevolg niet deze week stemmen over het wetsvoorstel', zei McConnell.

'Wij blijven optimistisch dat wij een resultaat zullen verkrijgen dan beter is dan het status quo', zei de meerderheidsleider in de hoge vergadering tegenover Fox News.

Als fractieleider van de Democraten in de Senaat zei Chuck Schumer volgens de conservatieve zender: 'wij weten dat de strijd nog niet gedaan is. Wij hebben ook helemaal niet het gevoel dat iets is bereikt.' 'De ultieme reden waarom deze wet faalt is omdat het Amerikaanse volk er niet wil van weten.'

Republikeins Senator voor Mississippi Roger Wicker bevestigde dat zijn fractieleider pas na het zomerreces wil laten stemmen.

Senator David Perdue voor Georgia acht niettemin een stemming in juli nog mogelijk.

In de Senaat zijn alle 48 Democraten resoluut tegen de nieuwe wet.