Stembureaus open voor lokale verkiezingen in Engeland

Volgens de peilingen zullen de kiezers in Engeland, die 4.370 vertegenwoordigers verdeeld over 150 gemeenteraden moeten verkiezen, streng zijn voor premier May en haar beleid. De verkiezing van donderdag zal echter geen directe invloed hebben op May's mogelijkheden om te regeren: er staan geen nationale parlementszetels op het spel, en in het parlement heeft ze een kleine meerderheid door de coalitie die ze aanging met de Noord-Ierse DUP. Een slecht resultaat op regionaal vlak geeft critici van May echter meer macht, wat de moeilijke onderhandelingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie nog meer kan compliceren.