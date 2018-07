Stembureaus in Mali zijn open voor presidentsverkiezingen

Hoewel Ibrahim Boubacar Keita er de afgelopen vijf jaar niet in slaagde om vrede te brengen, corruptie te bestrijden, de infrastructuur te verbeteren of werkloosheid terug te dringen, is hij wel de grote favoriet om zichzelf op te volgen bij de presidentsverkiezingen.

De grootste tegenstand mag IBK verwachten van Soumaïla Cissé, maar het is maar de vraag of Cissé Keita tot een tweede ronde zal kunnen dwingen.

De 23.000 stembureaus gingen vandaag 8 uur lokale tijd (9 uur Belgische tijd) open en sluiten om 18 uur (19 uur Belgische tijd). Voorlopige resultaten worden pas na een vijftal dagen verwacht.

Er zijn in totaal 24 presidentskandidaten, maar behalve IBK en Cissé gaat het vooral om outsiders. Onder de kandidaten is ook één vrouw. De Malinese grondwet beperkt het aantal presidentstermijnen tot twee termijnen van vijf jaar.