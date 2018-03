'Stef Blok wordt nieuwe Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken'

Blok wordt vrijdag beëdigd, meldt de krant De Telegraaf.

Het nieuws is opmerkelijk omdat Blok in september nog in een interview met het Financieele Dagblad aankondigde dat hij de politiek definitief verliet.

Minister

De 53-jarige Stef Blok was in de vorige regering minister voor Wonen en Rijksdienst (eind 2012 tot begin 2017) en later tijdelijk minister van Veiligheid en Justitie nadat partijgenoot Ard van der Steur moest aftreden.

Voordat Blok minister werd, was hij veertien jaar Kamerlid.

Verzonnen

Blok neemt het roer over van Sigrid Kaag (D66), die optrad als waarnemend minister van Buitenlandse Zaken sinds het aftreden van Halbe Zijlstra.

Zijlstra was op 13 februari afgetreden omdat hij als fractievoorzitter van de VVD een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin had verzonnen.