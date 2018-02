Steeds minder Palestijnen mogen naar Israël voor medische behandeling

Mensenrechtenorganisaties stelden gisteren in een reactie dat er dringend een einde moet komen aan de al tien jaar durende afsluiting van de Gazastrook. De grote vertraging bij de Palestijnse Autoriteit bij de goedkeuring van aanvragen en de afsluiting van de grensovergang bij Rafah door Egypte verergerden de problemen nog eens.

Onnodige overlijdens

De WHO stelt dat door de vertraging of weigering van toestemming in 2017 54 Palestijnen, waarvan er 46 kanker hadden, overleden. 'We constateren dat Israël steeds vaker toestemming weigert of vertraagt als het gaat om mogelijk levensreddende behandelingen voor kanker en andere behandelingen buiten Gaza', zegt Aimee Shalan, ceo van Medical Aid for Palestinians (MAP).

Patiënten overlijden onnodig zegt ze, terwijl de gezondheidszorg in Gaza, die al een halve eeuw lijdt onder de bezetting en tien jaar onder een blokkade, steeds minder in staat is zorg te bieden aan de bevolking.

Collectieve straf

Sinds 2007 blokkeert Israël het verkeer via land, lucht en zee naar Gaza. De Verenigde Naties en het Internationale Rode Kruis noemen dat een "collectieve straf" en roepen Israël op de blokkade op te heffen.

Palestijnen in Gaza kunnen ook hun luchthaven niet heropenen of een zeehaven bouwen, waardoor ze afhankelijk zijn van buitenlandse vliegvelden als ze naar het buitenland willen.

Palestijnen in Gaza misten in 2017 minstens 11.000 geplande afspraken, doordat de Israëlische autoriteiten toestemming weigerden of niet tijdig antwoordden op aanvragen.