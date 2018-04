Starbucks sluit deuren een middag voor cursus over raciale vooroordelen

Twee zwarte mannen zaten vorige week donderdag in een Starbucks in Philadelphia te wachten op een collega. Ze hadden gevraagd of ze de wc mochten gebruiken, maar werden geweigerd omdat ze (nog) niets hadden gekocht. Terwijl de mannen zaten te wachten, belde de manager van het filiaal de politie, die de mannen arresteerde voor trespassing, het ongeoorleefd betreden van prive-terrein. Een andere aanwezige legde de arrestatie vast op video, die vervolgens viral ging en voor veel verontwaardiging zorgde.

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci