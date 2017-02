'Starbucks betaalt geen belastingen op zijn winst. Oneerlijke concurrentie noemen we dat'

De zoveelste treinvertraging in Leuven heeft me vorige week naar Starbucks gejaagd. U weet wel, de multinational die op zijn winst nauwelijks belastingen betaalt. Mijn espresso kostte me 2,50 euro. Best prijzig dus. Op dat bedrag maakt Starbucks 30 cent winst. Ik had ook wat verder kunnen lopen, naar een traditionele taverne, waarvan de uitbater vlot dertig procent van zijn winst aan de fiscus neertelt. Starbucks doet dat dus niet. Oneerlijke concurrentie noemen we dat. Steeds vaker moeten kleine uitbaters van tavernes plaatsmaken voor multinationals die hun onbelaste winst integraal naar het buitenland versluizen. Het wordt tijd dat we interessante publieke ruimten opnieuw voorbehouden voor creatieve ondernemers die het spel eerlijk spelen.

