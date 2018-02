Staat Italië op de drempel van een fascistisch reveil? 'Er is iets akeligs aan de hand'

Door de racistische schietpartij in Macerata is migratie opnieuw hét thema in de Italiaanse verkiezingscampagne. Burgers en intellectuelen maken zich zorgen over een fascistisch reveil. 'De Italianen worden elke dag bozer.'