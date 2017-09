St. Louis: protesten na vrijspraak van agent die zwarte doodschoot

De feiten dateren van 20 december 2011. Jason Stockley (intussen 36) en zijn jonge partner Brian Bianchi wilden de 24-jarige Anthony Lamar Smith arresteren, op verdenking van een drugdeal. Smith sloeg in zijn auto op de vlucht, en de agenten zetten de achtervolging in. Op een opname van de politiecam is te horen hoe Stockley zegt: 'Ga die motherfucker doden, weet dat maar goed'. Hij herinnert zich niet dat hij het gezegd heeft, beweert hij nu, en de rest van de opname is onklaar zodat de uitspraak geen context heeft.

Nadat ze Smith hadden klemgereden, schoot Stockley Smith dood. Volgens Stockley gebeurde dat nadat Smith een wapen had getrokken en handelde hij uit zelfverdediging. Bianchi loste geen schoten.

Vervolgens ging Stockley tegen de procedure in op onderzoek in de auto van Smith en hij kwam op de proppen met een wapen waarop alleen zijn eigen DNA zat. 'Ik wist hoe het wapen eruitzag en was bang dat Smith het weggegooid zou hebben'.

'Ik weet dat iedereen een schuldige zoekt'

De procureur argumenteerde dat Stockley doelbewust op de dood van Smith had aangestuurd, en het wapen vervolgens in de auto had 'geplant'. Zij eiste een veroordeling voor moord. De rechter vond vrijdag dat hiervoor geen afdoend bewijs was en besliste tot de vrijspraak.

Stockley, die ontslag nam als agent nadat hij werd geschorst wegens het dragen van een te zwaar, niet geautoriseerd wapen, werkt nu voor een oliemaatschappij in Houston. Hij is een Irakveteraan.

In een gesprek met de lokale krant St. Louis Dispatch reageert hij opgelucht op het verdict.

Protesters hit West County Center, Chesterfield Mall, Taste of St. Louis after targeting city https://t.co/mbqwqhrlvo pic.twitter.com/oqr6widz8p — STLtoday (@stltoday) September 16, 2017

'Ik kan meevoelen met de familie en begrijpen wat die meemaakt, en ik weet dat iedereen een schuldige zoekt, maar ik ben dat niet'.

Hij zegt ook dat elke arrestatie waarbij de arrestant zich verzet er slecht uitziet. 'Dat ziet er nooit goed uit. Maar je moet dat uitzicht scheiden van de feiten'.

Stenen en pepperspray

Zijn woorden maken weinig verschil voor manifestanten die dit zien als het zoveelste voorbeeld van een (witte) agent die ongestraft een (zwarte) verdachte kan neerschieten.

St. Louis en omgeving hebben ruim hun portie aan politiegeweld gehad. In een voorstad, Ferguson, kwam drie jaar geleden de ongewapende Michael Brown om het leven. De agent die hem neerschoot werd vrijgesproken.

Een stuk of duizend manifestanten daagden vrijdag op. In de nachtelijke uren kwam het tot opstootjes, en werden agenten en het huis van de burgemeester met stenen bekogeld. Negen agenten werden verwond. De politie reageerde met onder meer pepperspray. 33 manifestanten werden gearresteerd.

Zaterdag werd actiegevoerd aan en in winkelcentra, die prompt de deuren sloten. Zaterdagavond kwamen opnieuw manifestanten op de been.

U2 en Ed Sheeran hebben concerten, die ze dit weekend in St. Louis zouden geven, afgelast. Volgens een mededeling van U2 kan de politie onder de omstandigheden niet in de beveiliging van het concert voorzien.