Spierballengerol tussen Britten en Russen in Noordzee

Het fregat HMS St. Albans werd uitgestuurd 'om toe te zien op de activiteiten van het Russische schip Admiraal Gorshkov in gebieden van nationaal belang', zo luidt het in de verklaring van de Royal Navy. De HMS St. Albans keert vandaag terug naar zijn thuishaven Portsmouth, meldt de Britse omroep BBC.

De verklaring van de Royal Navy ging gepaard met gespierde taal van minister van Defensie Gavin Williamson: 'Ik zal niet aarzelen om onze wateren te verdedigen en ik zal ook geen enkele vorm van agressie aanvaarden.

'De Britten zullen zich nooit laten intimideren wanneer het aankomt op de verdediging van ons land, ons volk en onze nationale belangen'.

Drukker

De Royal Navy voegt eraan toe dat er de jongste tijd 'een opleving is van Russische schepen die door de Britse wateren varen.'

Waar het Russische schip naartoe vaart, is niet bekend. Maar in de afgelopen maanden en jaren zijn er wel meer Russische schepen door de Noordzee gevaren richting Middellandse Zee, in het kader van het conflict in Syrië.

Nog aan de BBC legt Chris Parry, een voormalige officier van de Royal Navy en voormalige NAVO-bevelhebber, uit dat de passage van het Russische schip perfect normaal is. 'Volgens het internationaal recht heeft het schip het volste recht op een onschuldige doorgang'.

Spanning

Tussen Moskou en Londen botert het al een tijdje niet meer goed. De Britse premier Theresa May beschuldigde Rusland afgelopen maand nog van een 'aangehouden campagne van cyberspionage en ontwrichting' en 'inmenging in verkiezingen'.

Haar minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson liet zich vrijdag tijdens een bezoek aan Rusland dan weer ontvallen dat de relaties tussen beide landen niet kunnen normaliseren 'als Rusland pogingen blijft doen om Europese landen te destabiliseren'.