Speciale commissie onderzoekt lot van gearresteerde studenten in Iran

Er zijn nog steeds geen officiële cijfers over het aantal personen dat sinds vorige week aan de protesten tegen het overheidssysteem had deelgenomen en is gearresteerd. Er is sprake van 1.000 tot 1.800 over het hele land, met onder hen bijna 100 studenten.

Minister van Wetenschappen Mansour Gholami verklaarde dat een kwart van de opgepakte studenten al weer werd vrijgelaten, maar ook hij gaf geen exacte cijfers. Het ministerie probeert de vrijlating van alle studenten mogelijk te maken, zei Gholami zaterdag in een interview met de nieuwssite Etemaadonline.

Er rees ernstige bezorgdheid over de opgesloten demonstranten, toen bij het vrijdaggebed in Teheran de havik Ahmad Khatami en andere aanhangers van het regime de strengste straffen tegen enkelen van hen hadden geëist. Enkele tegenstanders van het regime riskeren zelfs de doodstraf.

Dat stootte op hevige kritiek van de regering van president Hassan Rohani en de hervormers in het parlement. Rohani's adviseur Hamid Abutalebi maande aan tot 'voorzichtigheid'. Enkele beslissingen zijn gevaarlijk en kunnen later 'niet zo gemakkelijk meer teruggedraaid worden'. Ook parlementslid Fatemeh Saeidi zag in de eisen bij het vrijdaggebed 'aanleiding tot bezorgdheid'.

Op de sociale media werden zaterdag berichten gepost over nachtelijke protesten in heel het land. De meldingen en videobeelden -vooral wat datum en plaats aangaat- konden niet onafhankelijk geverifieerd worden. In de klassieke media wordt nog steeds niet bericht over de protesten tegen het regime. Ooggetuigen bevestigden dat tijdens een voetbalwedstrijd in Täbris in West-Iran de supporters in het stadion slogans scandeerden tegen het regime.