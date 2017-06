Speciale aanklager 'opende onderzoek naar belemmering van de rechtsgang door Trump'

Dat meldt de krant Washington Post op haar website.

Volgens functionarissen zal Robert Muellerspreken met verantwoordelijken van de inlichtingendiensten in het kader van een breder onderzoek, waarin onder meer wordt nagegaan of de president de rechtsgang heeft proberen te belemmeren, aldus vijf anonieme bronnen van de krant. Het gaat volgens deze bronnen om Daniel Coats, de huidige directeur van de nationale inlichtingendienst, het hoofd van het nationale veiligheidsagentschap (NSA) Mike Rogers en zijn voormalige adjunct Richard Ledgett die 'deze week nog' zouden kunnen worden verhoord. De NSA liet weten 'zijn volledige medewerking te verlenen aan de speciale aanklager', terwijl de Office of National Intelligence en Ledgett niet wilde reageren.

Breaking: Special counsel is investigating Trump for possible obstruction of justice, officials say https://t.co/BTkq28nnWO -- Washington Post (@washingtonpost) June 14, 2017

Ommezwaai

Het onderzoek naar Trump zou een keerpunt betekenen in het onderzoek dat een jaar geleden door de FBI werd geopend, en tot nu toe focuste op de mogelijke inmenging van Rusland tijdens de verkiezingen van 2016 en de banden tussen de campagne van Trump en het Kremlin. In januari verzekerde de voormalige FBI-baas James Comey nog aan Trump dat die zelf niet het onderwerp uitmaakte van een onderzoek. Tot ergernis van de president wilde Comey dat echter niet publiek maken.

Volgens bronnen van de Post werd Trump kort na het ontslag van Comey in mei wél het voorwerp van een onderzoek.

Comey zelf maakte bekend dat Trump hem, voor hij ontslagen werd, had gevraagd (of toch had gesuggereerd) om het onderzoek naar zijn veiligheidsadviseur Michael Flynn stop te zetten.

Muellers onderzoek naar belemmering van de rechtsgang door de president zou zich nu onder meer toespitsen op 22 maart. Op die dag kwam Daniel Coats voor een briefing naar het Witte Huis. Na afloop vroeg Trump dat iedereen behalve hijzelf, Coats en CIA-directeur Mike Pompeo de zaal zouden verlaten. Trump vroeg Coats of hij kon tussenkomen bij Comey zodat die het onderzoek naar Flynn zou laten vallen.

Coats getuigde weliswaar voor een parlementscommissie dat hij geen onbehoorlijke druk had ervaren, maar Mueller wil dat toch uitspitten, aldus de Post.

Ontslag in de maak?

Het onderzoek dat Mueller leidt heeft nu minstens 3 onderwerpen: banden tussen de campagne van Trump en Rusland, financiële banden van medewerkers van Trump met Rusland en mogelijke belemmering van de rechtsgang door de president zelf.

Robert Mueller werd aangesteld als speciale aanklager na het ontslag van Comey. De voorbije dagen meldden meerdere media dat Trump zou overwegen Mueller te ontslaan, maar dat werd door het Witte Huis ontkend.

Het Witte Huis verwijst voor alle vragen rond het onderzoek rond de Russische inmenging naar Trumps persoonlijke advocaat Marc Kasowitz, aldus de Washington Post. In een mededeling zegt diens woordvoerder dat 'het onthullen van informatie van de FBI over de president schandalig, onvergeeflijk en illegaal' is.