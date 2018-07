Speciaal aanklager neemt tweets van Trump onder de loep

Een groot deel van de verklaringen kwam er terwijl Trump ook achter de schermen druk uitoefende op Sessions en Comey, twee belangrijke getuigen in het Rusland-onderzoek. Volgens de New York Times, die het nieuws brengt, zou Mueller de president willen ondervragen over zijn tweets.

Die zouden dan worden toegevoegd aan het dossier van belemmering van de rechtsgang door Trump. De speciaal aanklager onderzoekt daarvoor onder meer ook ontmoetingen onder vier ogen met Comey, Sessions en andere belangrijke functionarissen over het Rusland-onderzoek, misleidende verklaringen van het Witte Huis, publieke aanvallen en mogelijke beloftes van gratieverleningen voor belangrijke getuigen.

Comey werd in mei 2017 onverwachts door Trump ontslagen als FBI-baas. Ook toen al verweten tegenstanders hem belemmering van de rechtsgang. Behalve in het Rusland-onderzoek, zou Trump hem mogelijk ook onder druk hebben gezet om een onderzoek te staken naar zijn vroeger nationaal adviseur Michael Flynn, die al na minder dan een maand moest opstappen omdat hij vicepresident Mike Pence had misleid over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten.