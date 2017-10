SPD wint verkiezingen in Nedersaksen, maar verliest meerderheid

De overwinning van centrumlinks is meteen ook slecht nieuws voor de CDU van bondskanselier Angela Merkel, die zich opmaakt om volgende week federaal formatieoverleg aan te snijden. Haar partij verliest amper twee procent en zat de voorbije vier jaar sowieso in de oppositie tegen de groenrode deelstaatregering, maar de verwijzing naar de tweede plaats zal toch pijn doen. De SPD dankt de zege aan de populariteit van haar plaatselijke premier, Stephan Weil.

De SPD haalde het met 36,9 procent van de stemmen van de CDU, die op 33,6 procent afklopt. In 2013 haalden de sociaaldemocraten ruim vier procent minder (32,6) terwijl de CDU de grootste partij was met 36 procent.

Groenen krijgen klappen

Het extreemrechtse Alternative für Deutschland haalt 6,2 procent, net boven de kiesdrempel van 5 procent, en ziet zich aldus vertegenwoordigd in een veertiende deelstaatparlement. Het AfP had, gesterkt door zijn resultaat in de federale verkiezingen van september, wel gehoopt op minstens tien procent.

Voor de CDU is de score van zondag het slechtste resultaat in Nedersaksen sinds 1959. Behalve de CDU incasseerden ook Die Grünen, Die Linke en de neoliberale FDP klappen. De Groenen, coalitiepartners van de SPD, zakken van 13,7 procent in 2013 naar amper 8,7 procent zondag. De FDP, traditionele partner van de CDU, blijft steken op 7,5, een verlies van 2,4 procent tegenover vier jaar geleden. Die Linke, zoals de naam doet vermoeden links georiënteerd, raakte niet boven de kiesdrempel van vijf procent (4,6 procent), ging wel licht vooruit, maar behaalt dus geen zetel.

Welke coalitie?

Hoewel de SPD nu voor het eerst sinds 1998 weer de grootste partij is in Nedersaksen, heeft de overwinning ook een bitter randje. Er zijn nog geen officiële gegevens over de zetelverdeling in het parlement, maar volgens de berekeningen van de zenders ARD en ZDF blijkt dat de SPD 55 en Die Grünen 12 zitjes krijgen. Daarmee komen ze 2 zetels tekort voor een absolute meerderheid. De CDU zou 50 zetels hebben, FDP 11 en AFD 9. Nu een rood-groene coalitie uitgesloten lijkt, is een 'grote coalitie' van SPD en DCU een optie. Een 'verkeerslichtcoalitie' ('Ampelkoalition') van SPD, Die Grünen en FDP stuit op een njet van de liberalen. Een zogenaamde 'Jamaica-coalitie' van de drie verliezers CDU, Die Grünen en FDP lijkt onwaarschijnlijk. Die laatste drie partijen onderhandelen deze week op federaal niveau over een coalitie. Het is afwachten of de resultaten in Nedersaksen die gesprekken zullen beïnvloeden