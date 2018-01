SPD geeft groen licht voor coalitiegesprekken met Merkel

Bij de stemming schaarden 362 afgevaardigden van SPD zich achter het ontwerpakkoord dat partijvoorzitter Martin Schulz met Merkels CDU en de Beierse CSU had afgesloten. Er waren 279 neen-stemmen en één onthouding.

De stemming, die per handopsteking gebeurde, verliep zondag erg moeizaam. Omdat het verschil tussen het ja- en het neen-kamp niet duidelijk genoeg was, moesten de stemmen afzonderlijk geteld worden.

Sleutelmoment

Kort daarvoor hadden de afgevaardigden meer dan vier uur lang fel gediscussieerd over het al dan niet opstarten van echte coalitiegesprekken. Heel wat partijleden gaven de voorkeur aan een oppositiekuur. De SPD zou op die manier de mogelijkheid hebben gekregen om zich te herbronnen, nadat de partij in september de zwaarste verkiezingsnederlaag uit haar geschiedenis had geleden.

Maar partijleider Martin Schulz had in een korte toespraak benadrukt dat het congres een "sleutelmoment" vormt in de geschiedenis van de SPD. Hij verklaarde dat de partij voor de "moedige weg" moet kiezen en moet proberen om in een grote coalitie genoeg te verwezenlijken voor de mensen in Duitsland en in Europa. "Je moet niet tot elke prijs willen regeren, dat is waar. Maar je moet ook niet tot elke prijs niet willen regeren."

Schulz kondigt 'harde' coalitiegesprekken aan

Door de goedkeuring kan de partij, vier maanden na de parlementsverkiezingen in Duitsland, de regeringsonderhandelingen met CDU/CDU over de vorming van een 'Grosse Koalition' (GroKo) officieel opstarten. Die 'echte' onderhandelingen zullen de komende dagen van start gaan.

"De Unie-partijen (CDU en de Beierse zusterpartij CSU, nvdr) zullen zich erop moeten instellen dat de coalitieonderhandelingen net zo hard zullen verlopen als de verkennende gesprekken", liet SPD-leider Martin Schultz alvast weten.

Angela Merkel reageerde tevreden op de goedkeuring van de SPD om de onderhandelingen aan te gaan, maar waarschuwde ze dat er de komende tijd nog "veel werk" moet worden verricht door de partijleiders. Daarom moeten de onderhandelingen zo snel mogelijk van start gaan, aldus de bondskanselier.

Een regeerakkoord wordt ten vroegste in februari verwacht. Daarna moet er opnieuw een lastige horde worden genomen, wanneer de meer dan 440.000 SPD-leden het laatste woord krijgen over de overeengekomen tekst.