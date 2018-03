Spanningen tussen Cyprus en Turkije lopen op: 'Dit is gevaarlijk spel'

Maandag vindt in Bulgarije een Turks-Europese Top plaats. Daar zal besproken worden hoe de Turks-Europese relaties vooruit kunnen gaan, maar ook de 'Turkse illegale acties' in het oosten van de Middellandse Zee staan op de agenda, meldt de Europese Raad. Of de bijeenkomst zou doorgaan, was voorbije weken voer voor speculatie omdat de spanningen tussen Turkije, Cyprus en Griekenland de jongste tijd zijn toegenomen. Dat komt onder meer door Turkse inmenging in Cypriotische gasboringen in de Middellandse Zee.

