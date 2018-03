Spanningen met Rusland: 'Als diplomaten stoppen met spreken, wordt het echt gevaarlijk'

In zijn toespraak haalt Jens Stoltenberg fel uit naar Rusland. De zenuwgifaanval op de Russische dubbelspion is volgens hem een voorbeeld van het 'roekeloze gedrag' van de natie. David Criekemans, professor Internationale Betrekkingen (UAntwerpen), laakt de rol van de NAVO: 'Ik denk niet dat de NAVO een geschikt instrument is om tot een ontspanning te komen tussen het westen en Rusland.'

