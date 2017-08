Spanning rond Noord-Korea: 'Alle opties liggen op tafel'

Met betrekking tot Noord-Korea, dat een nieuwe rakettest heeft uitgevoerd, 'liggen alle opties op tafel'. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag gezegd.

De Noord-Koreaanse raket vloog maandagnacht door het Japanse luchtruim. 'De wereld heeft de laatste boodschap van Noord-Korea klaar en duidelijk ontvangen', reageerde Trump vanuit Washington. 'Dit regime toont minachting voor zijn buren, voor alle lidstaten van de Verenigde Naties en voor de minimumstandaarden van aanvaardbaar gedrag op de internationale scène.'

Volgens de president werkt Noord-Korea met zijn 'bedreigende en destabiliserende acties' zijn eigen isolement alleen maar in de hand.

Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties, zegt dat er 'iets stevig' moet worden beslist.

Haley gaf geen verdere details, maar ze was scherp voor de test. 'Volledig onaanvaardbaar en onverantwoordelijk', luidde het. 'Geen land moet raketten over zich laten vliegen, zoals de 130 miljoen mensen in Japan. Genoeg is genoeg.'

Dinsdagavond om 23 uur Belgische tijd komt de VN-Veiligheidsraad in spoedzitting bijeen.

Noord-Korea beroept zich op het 'recht op zelfverdediging' na de 'vijandige intenties' van de Verenigde Staten. 'De militaire oefeningen die de Verenigde Staten en Zuid-Korea momenteel houden, te midden van de spanningen op het Koreaanse schiereiland en ondanks de stevige waarschuwingen van de Democratische Volksrepubliek Korea, zijn niets minder dan een fanatieke daad waarmee olie op het vuur wordt gegooid', zei ambassadeur Han Tae-Song. 'Mijn land heeft alle redenen om met stevige tegenmaatregelen te antwoorden en zijn recht op zelfverdediging uit te voeren.'

Kritiek punt

Ook buurland China, op diplomatiek vlak traditioneel een medestander van Pyongyang, heeft gereageerd. Volgens Peking brengt de nieuwe rakettest de crisis rond het geïsoleerde land tot een 'kritiek punt'.

De Chinese regering roept ook op tot een terugkeer naar de onderhandelingstafel. 'Druk, sancties, bedreigingen kunnen het probleem niet fundamenteel oplossen', zegt de woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. 'De enige manier om dit op te lossen, is om door middel van dialoog de veiligheidszorgen van alle partijen aan te pakken.' Alleen zo kan 'de vicieuze cirkel van nucleaire testen en militaire oefeningen' verlaten worden, luidt het.

Ook België veroordeelt test. 'Deze acties staan haaks op de bindende resoluties van de VN-Veiligheidsraad en vormen een bedreiging voor de regionale en internationale veiligheid', stelt de Belgische buitenlandminister Didier Reynders in een persmededeling.

Reynders beklemtoont dat het regime in Pyongyang volledige uitvoering moet geven aan de resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Noord-Korea 'moet een einde stellen aan zijn nucleair en ballistisch raketprogramma op een volledige, verifieerbare en onomkeerbare manier', meent hij. De Belgische minister roept alle landen op om de VN-sancties strikt na te leven om de internationale druk op Noord-Korea te verhogen, en elke actie te vermijden 'die kan bijdragen tot de verdere ontwikkeling van het nucleaire en raketprogramma'.

Ook de hoge vertegenwoordigster van het Europees buitenlands beleid Federica Mogherini stelt in een verklaring dat de lancering van de raket 'een regelrechte schending' van de internationale verplichtingen van Noord-Korea vormt en dat Pyongyang zich onverwijld moet schikken naar de VN-resoluties. 'De Europese Unie zal verdere gepaste antwoorden in overweging nemen, in nauw overleg met belangrijke partners en in lijn met de besprekingen in de VN-Veiligheidsraad', zo besluit Mogherini.