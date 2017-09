Spanning loopt op in gepland Catalaans onafhankelijkheidsreferendum

'De regering heeft aan het Grondwettelijk Hof gevraagd om de goedgekeurde akkoorden ongeldig te verklaren', zo liet vicepremier Soraya Saenz de Santamaria weten. Meer bepaald zal ze vragen om de stemming te annuleren in het Catalaanse parlement over de wet die de organisatie van de volksraadpleging goedkeurt.

De Catalaanse regering wil op 1 oktober een onafhankelijkheidsreferendum organiseren, hoewel het Spaanse Grondwettelijk Hof dat verboden heeft. De separatistische regering van Catalonië heeft maandag nog aangekondigd dat ze haar schatkist versterkt, zodat die volgens haar in staat is om de belastingen te innen mocht de Spaanse regio een onafhankelijke staat worden. 'We zetten vandaag de nodige structuren op poten opdat Catalonië de wens die de Catalanen zullen uitdrukken tijdens het referendum, zou kunnen inwilligen', zo liet de Catalaanse president Carles Puigdemont weten.

De separatisten beloven dat Catalonië zich zal afscheiden indien de volksraadpleging een 'ja' oplevert. Ze werken daarom aan een eigen fiscale administratie, sociale zekerheid, diplomatie enzovoorts.

De bijeenroeping voor het referendum wordt deze week verwacht, ondanks de tegenkanting vanuit Madrid. De Spaanse autoriteiten dreigden eerder al onder meer met boetes en vervolgingen voor alle politici en ambtenaren die meewerken aan de organisatie van het referendum.

Woensdagavond heeft het Catalaanse parlement de wet op het referendum goedgekeurd. Er waren 72 stemmen voor en 11 onthoudingen. De oppositie had het halfrond voor de stemming verlaten.

Het decreet werd ondertekend door de voltallige Catalaanse regering. Dat moet duidelijk maken dat het de regering menens is met het geplande referendum op 1 oktober.

De Catalaanse separatisten eisen al jaren een referendum dat op de instemming zou kunnen rekenen van de Spaanse staat, naar het voorbeeld van Schotland in 2014. In datzelfde jaar werd in Catalonië ook al een symbolische volksraadpleging gehouden. Tachtig procent van de 2,3 miljoen opgedaagde kiezers sprak zich toen uit voor onafhankelijkheid.