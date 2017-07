Spanning in Oost-Jeruzalem: gewonden bij rellen na vrijdaggebed

De Israëlische politie zette het waterkanon en traangas in nadat Palestijnse betogers stenen gooiden, net buiten de Oude Stad. Dat berichten verschillende media.

De Britse nieuwszender BBC World gewaagt ook van rellen aan het checkpoint Qalandia tussen Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever.

Het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid meldt dat minstens twintig mensen naar het ziekenhuis moesten omdat ze traangas hadden ingeademd of verwondingen opgelopen door rubberkogels. Nog volgens het ministerie werd een 17-jarige Palestijn gedood door een kogel door het hoofd, maar zijn de omstandigheden niet duidelijk.

Spanningen

De Israëlische politie laat vrijdag geen mannen ouder dan 50 binnen in de Oude Stad voor het vrijdaggebed, nadat er vanuit Palestijnse kant was opgeroepen tot een 'dag van woede'.

De spanningen in Oost-Jeruzalem zijn de voorbije week weer toegenomen. Sinds zondag protesteren de Palestijnen tegen de metaaldetectoren die geïnstalleerd werden aan de Leeuwenpoort, de ingang tot Tempelberg of Haram al-Sharif voor de moslims.

De nieuwe veiligheidsmaatregelen kwamen er na de dodelijke aanval op Israëlische politieagenten in de buurt van de plek vorige vrijdag, maar zijn volgens de Palestijnen een schending van het status quo en doen de Palestijnse vrees heropleven dat Israël de site alleen wil gaan controleren. Israël controleert de toegang tot de site, maar het beheer is in handen van Jordanië. De site is de op twee na meest heilige plek voor de islam, met belangrijke religieuze gebouwen als de Rotskoepel en de Al-Aqsamoskee.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft de Amerikaanse president Donald Trump opgeroepen om Israël te overtuigen de veiligheidsmaatregelen op te heffen.

Oost-Jeruzalem wordt sinds de oorlog van 1967 bezet door Israël, maar die annexatie wordt niet erkend door de internationale gemeenschap. De Palestijnen claimen Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een eventuele toekomstige staat.