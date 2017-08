Spanje zal Gibraltar niet gebruiken in Brexit-onderhandelingen

Groot-Brittannië en Spanje ruziën al eeuwen over Gibraltar, een stuk rots van zowat 6,7 vierkante meter dat grenst aan het zuiden van Spanje. Na het referendum over de brexit kwamen weer vragen over welke status Gibraltar zal krijgen.

Gibraltar telt 32.000 inwoners. Die stemden zelf met een grote meerderheid om bij de Europese Unie te blijven.

Alfonso Dastis zei vandaag dat hij de onderhandelingen over de brexit niet in gevaar wil brengen door tegelijkertijd een wijziging van het statuut van Gibraltar te eisen. Hij voegde eraan toe dat het Spaanse voorstel over een gedeelde soevereiniteit over Gibraltar, met een dubbele nationaliteit voor de inwoners, op tafel blijft.