Spanje wil reddingsschip met 629 migranten wel binnenlaten

Dat heeft de nieuwe Spaanse premier Pedro Sanchez aangekondigd.

De Aquarius zou nu mogen aanmeren in de haven van Valencia, om een "humanitaire ramp te vermijden". Het schip van hulporganisaties Artsen Zonder Grenzen en SOS Méditerranée wacht sinds het weekend op de Middellandse Zee tussen Italië en Malta.

De Italiaanse regering weigerde het te laten aanmeren en dreigde ermee geen boten met geredde bootvluchtelingen meer toe te laten als Malta zich niet ontfermt over de opvarenden.

Malta weigerde echter ook en zei 'conform zijn internationale verplichtingen' te handelen.

De opvarenden werden in de nacht van zaterdag op zondag gered door het schip van de ngo tijdens zes operaties in de Middellandse Zee. Volgens de ngo bevinden zich aan boord van het schip onder meer 123 niet-begeleide minderjarigen, elf kleine kinderen en zeven zwangere vrouwen. Een Maltese woordvoerder verklaarde eerder al dat de redding gebeurde in de Libische zoek- en reddingszone, die wordt gecoördineerd door de Italiaanse reddingsdiensten.

N-VA-jongerenvoorzitter verontschuldigt zich voor tweet over schip

Tomas Roggeman, de voorzitter van Jong N-VA, reageerde deze ochtend op het nieuws van over de mensen die vast zitten tussen Malta en Italië, door op Twitter te verwijzen naar het nummer 'Return to sender' van Elvis Presley.

Later op de dag verwijderde hij het bericht, en verontschuldigde hij zich.

Tweet van vanmorgen was dom.

Havens sluiten is juiste keuze, maar had helemaal niet bedoeling om me vrolijk te maken over mensen in miserie. — Tomas Roggeman (@TRoggeman) June 11, 2018

'Ik ben mij bewust dat dit niet de beste tweet was. Het was niet de meest verstandige keuze en ik zag dat snel in, daarom heb ik de post ook verwijderd', reageerde Roggeman aan Het Laatste Nieuws. 'Ik vind het wel een goede zaak dat we er ondertussen blijkbaar wel in slagen de mensensmokkelaars af te blokken en een halt toe te roepen.'