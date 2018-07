Spanje trekt Europees aanhoudingsbevel tegen Puigdemont weer in

Het Spaanse Hooggerechtshof ziet af van de overlevering van de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont, die in Duitsland werd gearresteerd. Het gerecht van de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein heeft eerder deze week besloten om Puigdemont niet voor rebellie uit te leveren. Volgens de Duitse instantie mag Puigdemont enkel worden uitgeleverd voor misbruik en verduistering van overheidsgeld.

Maar daar wil het Spaanse hooggerechtshof dus niet van weten. Rechter Pablo Llarena besloot om het Europese aanhoudingsbevel in te trekken, klinkt het donderdag. Ookde aanhoudingsbevelen tegen de voormalige Catalaanse ministers die zich in het buitenland bevinden, zijn ingetrokken.

Het Spaanse Hooggerechtshof is met dit manoeuvre niet aan haar proefstuk toe. Begin december trok het ook al een internationaal aanhoudingsbevel voor Puigdemont in. Toen vreesde Llarena dat Puigdemont in België te veel steun zou genieten en niet zou worden uitgeleverd.

Het is voorlopig nog onduidelijk wat Puigdemont nu gaat doen. Dat zegt zijn Belgische advocaat Paul Bekaert Bekaert benadrukt dat enkel het Europese en internationale aanhoudingsmandaat is ingetrokken. Het Spaanse aanhoudingsmandaat geldt wel nog. Zou Puigdemont terugkeren naar Spanje, dan zal men hem daar wel onmiddellijk aanhouden. Of we de vroegere Catalaanse leider dan opnieuw in ons land mogen verwachten, kon Bekaert voorlopig evenmin niet kwijt.