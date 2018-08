Spaanse regering zet licht op groen om graf Franco te verplaatsen

Dat heeft vicepremier Carmen Calvo, van de sociaaldemocratische partij PSOE, meegedeeld.

Het decreet bereidt de wijziging van een bestaande wet voor, die de verplaatsing van het graf mogelijk maakt. Zo wil men onder meer vermijden dat de verhuizing van het graf juridisch kan worden aanvochten door de familie van Franco, die zich verzet tegen de opgraving.

Verdeeld

Het decreet moet in september wel nog worden goedgekeurd in het parlement.

De conservatieve volkspartij PP en de liberale partij Ciudadanos hebben al aangekondigd dat ze tegen zullen stemmen. PP-leider Pablo Casado noemt het 'onverantwoord om reeds geheelde wonden weer open te rijten'. Maar aangenomen wordt dat premier Pedro Sanchez toch voldoende steun zal vinden om aan een meerderheid te raken.

Mausoleum

Generaal Franco ligt al meer dan veertig jaar begraven in een immens mausoleum in El Valle de los Caidos (De Vallei van de Gevallenen), een vijftigtal kilometer ten noordoosten van Madrid. Het gigantische monument, dat nog onder Franco zelf werd opgericht ter ere van de slachtoffers van de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939), geldt momenteel als pelgrimsoord voor extreemrechts en aanhangers van de dictator.

De sociaaldemocratische PSOE, die sinds juni aan de macht is, had al langer duidelijk gemaakt dat het de stoffelijke resten van Franco daar wilde weghalen.

'We vieren in Spanje veertig jaar van democratie van stabiele en rijpe constitutionele orde. Dat is niet verenigbaar met een staatsgraf waar men Franco blijft verheerlijken', verklaarde Calvo vrijdag aan de pers.

Volgens Calvo kan Franco mogelijk nog dit jaar worden opgegraven.