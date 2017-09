Spaanse regering trekt naar rechtbank tegen Catalaans onafhankelijkheidsreferendum

De conservatieve regering in Spanje trekt naar het Grondwettelijk Hof tegen een Catalaans onafhankelijkheidreferendum. Meer bepaald zal ze vragen om de stemming te annuleren in het Catalaanse parlement over de wet die de organisatie van de volksraadpleging goedkeurt.