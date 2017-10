Spaanse regering niet zinnens om rond tafel te zitten met Catalanen

Woensdagavond had de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont in een tv-toespraak een oproep tot onderhandelingen gelanceerd. 'Vrede, dialoog en onderhandelingen horen tot onze politieke natuur.'

De Spaanse regering is echter niet van plan om op die uitnodiging in te gaan. 'Als mr. Puigdemont wil praten of onderhandelen, of bemiddelaars wil sturen, dan weet hij perfect wat hij daarvoor moet doen: zich aan de wetten van de rechtstaat houden die hij nooit had mogen verlaten', klinkt het in een persmededeling van de regering.