Spaanse regering: 'Catalaanse regering weg en nieuwe verkiezingen'

De Spaanse regering heeft het formele proces opgestart om de autonomie van Catalonië op te schorten. Bovendien wordt de Catalaanse regering uit zijn functie ontheven en moeten er nieuwe regionale verkiezingen komen. Dat heeft premier Mariano Rajoy bekendgemaakt op een persconferentie na afloop van een buitengewone ministerraad. Daarmee roept Spanje voor het eerst het veelbesproken artikel 155 van zijn grondwet in.

'Geen andere keuze'

Rajoy verklaarde dat 'het nooit onze wens' was om het artikel in te roepen waarmee Catalonië de facto van zijn autonomie wordt ontheven. Maar de regering had geen andere keuze meer, na de 'eenzijdige en illegale' acties van de Catalanen, zo klonk het nog.

Ook wil Rajoy dat de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en zijn volledige regering worden weggestuurd. Er moeten binnen de zes maanden verkiezingen plaatsvinden om een nieuw parlement in Barcelona aan te duiden, klinkt het nog.

Uit een peiling in opdracht van de krant El Periodico moet blijke dat een meerderheid van de Catalanen voorstander is van nieuwe verkiezingen om uit de crisis te raken. De meeste Catalanen zien geen wettelijke basis voor de afsplitsing van Spanje.

De maatregelen die de Spaanse regering aankondigt, moeten wel nog worden goedgekeurd door het Spaanse parlement.