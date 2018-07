Spaanse Rapper Valtònyc in ballingschap in Gent: 'Gratie van de koning? Ik zou het weigeren'

De kolonie van Spaanse ballingen in België blijft aangroeien. In het spoor van de Catalaanse ex-president Carles Puigdemont en zijn vier ministers heeft rapper Valtònyc (geboren als Josep Miquel Arenas Beltrán, 24) hier een schuiloord voor de Spaanse Justitie gevonden. De artiest uit Mallorca werd tot 3,5 jaar cel veroordeeld wegens het verheerlijken van terrorisme, majesteitsschennis en het uiten van doodsbedreigingen in zijn liedjesteksten. In plaats van zich bij de gevangenis te melden vluchtte de rapper naar Gent, achtervolgd door een Europees aanhoudingsbevel van de Audiencia Nacional. Het parket van Oost-Vlaanderen bleek weinig onder de indruk. Valtònyc, die zich vorige week vrijwillig bij de Gentse onderzoeksrechter aanbood, mocht als een vrij man beschikken. 'Op één voorwaarde', zegt Valtònyc. 'Ik moet in België blijven in afwachting van een definitieve uitspraak over het verzoek tot uitlevering. Voor de rest geen b...