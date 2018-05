Spaanse oppositie heeft voldoende stemmen om regering tot ontslag te dwingen

Met de vijf stemmen van de Baskische nationalisten zouden de socialisten voldoende steun verzameld hebben om de motie van wantrouwen goed te keuren.

Donderdag en vrijdag vinden in het Spaans parlement debatten plaats over de motie van wantrouwen tegen de minderheidsregering van premier Rajoy. Die werd op 25 mei door de socialistische oppositiepartij PSOE ingediend nadat in een grootschalig corruptieproces lange gevangenisstraffen werden uitgesproken tegen voormalige politici van Rajoys conservatieve Partido Popular (PP), en de partij zelf.

Om de minderheidsregering tot ontslag te dwingen, moet de motie een absolute meerderheid achter zich krijgen. Dat betekent dat 176 van de 350 leden van het Congres van Afgevaardigden ermee moeten instemmen.

De oppositie in Spanje is erg verdeeld, en het was dan ook helemaal nog niet zeker dat een meerderheid zou gevonden worden om de motie goed te keuren. De openbare omroep meldt donderdagnamiddag echter dat die meerderheid er toch zou zijn. Zo zouden naast die van PSOE (84 afgevaardigden), de stemmen van de Unidos Podemos en zijn aanhangers (67), Compromís (4), ERC (9), Nueva Canarias (1), Bildu (2) en PNV (5) al binnen zijn. Enkel de Catalaanse oppositiepartij PDeCAT (8 afgevaardigden) had nog niet officieel aangekondigd dat ze de motie zou steunen, maar woordvoerder Carles Campuzano verklaarde donderdagnamiddag dat het noodzakelijk is om "een einde te maken aan de tijdperk van Rajoy", aldus de Spaanse media.

Oppositiepartij Ciudadanos liet eerder weten zich te verzetten tegen de motie van wantrouwen, omdat ze wil vermijden dat PSOE-leider Pedro Sanchez van de situatie gebruik zal maken om zelf aan de macht te komen. De partij heeft Rajoy gevraagd om nieuwe verkiezingen te organiseren.

Rajoy kondigde woensdag nog aan dat hij niet niet wil opstappen, en dat het zijn intentie is om zijn mandaat, dat eind 2020 afloopt, af te maken.

De stemming over de motie van wantrouwen zou vrijdag plaatsvinden.