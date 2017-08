Spaanse kustwacht redt 600 migranten in een dag

Onder de geredde migranten zijn volgens de Spaanse kustwacht ook 35 kinderen. Sommigen probeerden de oversteek vanuit Marokko te maken met speelgoedbootjes of een jetski, bericht de Britse omroep BBC World News.

Volgens de Verenigde Naties (VN) zijn er dit jaar al 9000 mensen aangekomen in Spanje, dat is drie keer zoveel als het jaar voordien. Meer dan 120 mensen hebben de overtocht niet overleefd, aldus nog de VN.

Als deze tendens zich verderzet dan verwacht de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) dat Spanje Griekenland zal voorbijsteken als zeeroute voor vluchtelingen. De meesten proberen de twaalf km lange Straat van Gibraltar over te steken in goedkope vaartuigen, vaak zelfs kinderbootjes zonder motor.

Italië blijft de populairste bestemming voor migranten over zee. Dit jaar alleen al kwamen daar vanuit Libië bijna 100.000 mensen aan. Volgens de gegevens van het IOM overleefden meer dan 2200 mensen de overtocht niet. In 2016 arriveerden 181.436 migranten via de zeeroute in Italië, vooral op Sicilië en in de zuidelijke regio Calabrië.