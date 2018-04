Spaanse koning Felipe spreekt steun uit voor Spaanse rechters

De Spaanse koning Felipe VI heeft maandag bij een bezoek aan Catalonië zijn steun aan de Spaanse rechters betuigd. In aanwezigheid van de onderzoeksrechter die ruim een dozijn Catalaanse separatistische leiders van rebellie heeft beschuldigd, zei de vorst dat rechters 'een essentiële factor in het eerbiedigen van de wet' zijn.

'Ik ben mij bewust - en dat zijn we allemaal - van de moeilijkheid en de grote verantwoordelijkheid die uw functie inhoudt', zei het Spaanse staatshoofd tijdens een diploma-uitreiking bij een nieuwe promotie van rechters. De rechter is 'de ultieme garantie van de rechten en een essentiële factor in het naleven van de wet', aldus Felipe VI.

'U kan altijd rekenen op het vertrouwen en de steun van de Kroon', voegde de koning eraan toe.

Voorzitter Carlos Lesmes van het hooggerechtshof alludeerde op de Catalaanse crisis door de nieuwe rechters voor te houden: 'uw collega's zijn bezig krachtdadig een antwoord te geven op de uitdagingen die zich stellen in uitermate troebele en ingewikkelde tijden'.