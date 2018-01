Spaans Grondwettelijk Hof blokkeert eedaflegging op afstand van Puigdemont

'Het Grondwettelijk Hof heeft unaniem beslist om de benoeming van Carles Puigdemont voorlopig op te schorten, behalve indien hij zich persoonlijk aanmeldt bij het parlement, voorzien van een voorafgaande gerechtelijke toelating', zo luidt het in een mededeling die is verspreid na urenlange beraadslagingen van de twaalf magistraten.

Puigdemont moet zich volgens het vonnis melden bij de rechter die hem vervolgt, en bij die rechter een toestemming krijgen om voor het parlement te verschijnen.

Het investituursdebat kan niet via een tv-verbinding of via een ander parlementslid/een tussenpersoon gebeuren, aldus het Hof.

Dinsdag

De Spaanse regering had het Hof had gevraagd om de kandidatuur van Puigdemont te blokkeren.

Dinsdag debatteert het Catalaans parlement in Barcelona over een nieuwe minister-president. Daarna is een stemming voorzien.

De 55-jarige Puigdemont is de enige kandidaat om zichzelf op te volgen, maar hij verblijft al sinds eind oktober in België om een arrestatie naar aanleiding van het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum te vermijden. Keert Puigdemont naar Spanje terug, dan dreigt hij in voorlopige hechtenis te worden genomen.

Het Hof waarschuwt de Catalaanse parlementsleden. Als ze niet aan de beslissing van het Hof gehoorzamen, dreigen er gerechtelijke stappen tegen hen.