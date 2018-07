Spaans gerecht gaat niet akkoord met overlevering Puigdemont enkel vanwege misbruik overheidsgeld

Het Oberlandesgericht in Sleeswijk-Holstein besliste vandaag dat Carles Puigdemont aan Madrid mag worden overgeleverd. Dat gebeurde op vraag van Spanje, waar twee aanklachten lopen tegen de vroegere Catalaanse leider. Hij wordt overgeleverd voor misbruik van overheidsgeld, maar niet voor rebellie.

Die tweede aanklacht is voor Spanje echter de belangrijkste. Volgens bronnen wil het Hooggerechtshof de overlevering dan ook niet accepteren zonder dat die ook geldt voor de rebellie.

Eerder verheugde N-VA zich er al over dat Puigdemont enkel vanwege misbruik van overheidsgeld zou overgeleverd worden.

Volgens de krant roept rechter Pablo Llarena dan ook op tot het intrekken van van het Europees aanhoudingsbevel. Een andere mogelijkheid is om de zaak voor het Europees Hof van Justitie te brengen. Dat zou dan moeten uitmaken of het gerechtelijk kader waarin het Europees aanhoudingsbevel tegen Puigdemont werd opgesteld, toelaat om een beslissing te nemen zoals die van de Duitse rechtbank. Indien het antwoord van het Hof niet overeenkomt met de Spaanse belangen, zou Llarena alsnog vragen om het aanhoudingsbevel in te trekken.

De beslissing van de rechter in Sleeswijk-Holstein moet nog gevalideerd worden door de procureur-generaal. De advocaat van Puigdemont, Paul Bekaert, liet ondertussen beroep aantekenen bij het Grondwettelijk Hof.