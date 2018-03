SOHR: Opnieuw 18 gevallen van verstikking in Oost-Ghouta

Rami Abdel Rahman, de directeur van de organisatie die aanleunt bij de oppositie, zegt dat de achttien nieuwe gevallen zich voordeden in Hammouriyé, nadat een legervliegtuig een raket had gedropt. Maar over de exacte oorzaak kon nog geen uitsluitsel worden gegeven.

Tegenstanders van de Syrische regering beschuldigen het regime regelmatig van het gebruik van toxische gassen. Maar de Syrische president Bashar al-Assad heeft die aantijgingen al meermaals tegengesproken. 'Deze zaak maakt deel uit van het leugenachtige taalgebruik van het westen' en is 'een voorwendsel om aanvallen uit te kunnen voeren tegen het Syrische leger', zo klinkt het in Damascus.

Op 25 februari had het Syrisch observatorium voor de mensenrechten ook al melding gemaakt van veertien gevallen van verstikking in Chifouniyé, in de regio Oost-ghouta.