Sloveense eerste minister Miro Cerar stapt op

Het referendum dat in september vorig jaar werd gehouden, ging over een project van 1 miljard euro om goederentreinen in te leggen tussen de havenstad Koper en het 30 kilometer verder gelegen Divaca. Doel van het spoorwegproject, dat uiteindelijk de steun van het volk kreeg, is om het vrachtverkeer op de weg te verminderen.

Het hooggerechtshof besliste eerder op woensdag echter om het resultaat van de volksraadpleging te schrappen. Volgens het opperste gerecht kwam er te veel eenzijdige steun vanuit de regering voor het project, waardoor de uitslag zou kunnen zijn beïnvloed.

De 54-jarige centrumlinkse Cerar, die in september 2014 premier werd van Slovenië, besliste om op te stappen uit ongenoegen met het vonnis, maar hij blijft wel aan als interim-premier tot een nieuwe regering wordt gevormd.

Hij maakte naar eigen zeggen woensdag zijn ontslag al over aan het parlement en zal donderdag hetzelfde doen bij president Pahor. 'Beste burgers, ik geef de macht terug aan jullie', zei hij tijdens een persconferentie.

Het ontslag van de premier komt er slechts enkele maanden voor het einde van zijn ambtstermijn. Normaal gezien waren er in juni nieuwe parlementsverkiezingen gepland. Het is niet duidelijk of er door de beslissing Cerar nu een vervroegde stembusgang komt.