Slechts 36 procent van de Fransen tevreden over de eerste maanden van Macron

'De Fransen verwachten resultaten en een verduidelijking van de hervormingen', zei Ifop-expert Jérôme Fourquet in Le Figaro van zaterdag. De voorbije weken hadden verschillende peilingbureaus al een daling in de populariteit van Macron vastgesteld.

'De Fransen hebben begrepen dat inspanningen zich onmiddellijk opdrongen en dat beloningen eventueel later komen', aldus Fourquet. Verschillende initiatieven van de sociaalliberale president en de regering werden in de peiling overwegend negatief beoordeeld.

Vooral de aangekondigde daling van de woonpremie met vijf euro per maand voor mensen met een laag inkomen valt bijzonder slecht, 60 procent van de bevraagden is daarover ontevreden tegen 26 procent die wel tevreden zijn.

Over de omstreden versoepeling van het arbeidsrecht, die de regering in de herfst wil omzetten, is 51 procent ontevreden terwijl 31 procent zich daar positief over uitlaat. Over de besparingsmaatregelen in vele ministeries, om dit jaar onder de Europese alarmdrempel van 3 procent van het bruto binnenlands product te blijven, toonde zich echter een duidelijke meerderheid van 57 procent tevreden (tegen 28 procent ontevreden).

Zijn voorganger François Hollande kreeg na zijn verkiezing in 2012 in een tussenbalans rond hetzelfde tijdstip de goedkeuring van nog 46 procent van de bevraagden.