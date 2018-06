Slechte medische zorg droeg bij aan dood migranten VS

Onafhankelijke medische experts deden onderzoek naar de dood van vijftien migranten tussen december 2015 en april 2017. In acht gevallen werd geconstateerd dat inadequate medische zorg heeft bijgedragen of geleid tot de dood van die persoon. De artsen die het onderzoek uitvoerden vonden ook bewijs van ondermaatse medische praktijken in alle andere gevallen, op slechts één na.

Delen Het rapport is naar buiten gebracht door mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch, de American Civil Liberties Union, Detention Watch Network en National Immigrant Justice Center.

'ICE heeft laten zien niet in staat, of niet bereid, te zijn adequate zorg te verlenen aan de mensen die zij vastzet', zegt Clara Long, onderzoeker bij Human Rights Watch. 'De pogingen van de regering-Trump om het al zwaar belaste detentiesysteem drastisch uit te breiden, zullen er toe leiden dat nog meer mensen risico lopen.'

Gebruikelijke praktijk

In 2017 overleden twaalf mensen in immigratiedetentie, meer dan in welk jaar ook sinds 2009. Sinds maart 2010 overleden 74 mensen in immigratiedetentie. ICE heeft slechts in 52 gevallen de volledige of gedeeltelijke rapportage over de sterfgevallen vrijgegeven.

Op grond van die rapportages hebben de onderzoekers tijdlijnen van symptomen opgesteld van mensen die in detentie stierven, en de behandeling die ze kregen van de medische staf. Medische experts beoordeelden ook hoe de zorg gedocumenteerd werd door ICE en in hoeverre dat afweek van de gebruikelijke medische praktijk.

