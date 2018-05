De alliantie Fatah, onder leiding van Hadi al-Amiri, de bevelhebber van een door Iran gesteunde sjiitische militie die tegen terreurbeweging IS vocht, staat op plaats twee. Aftredend president Haider al-Abadi eindigt derde.

De Irakezen trokken op 12 mei naar de stembus om de 329 leden van het nieuwe parlement te verkiezen. Het is de eerste verkiezing in Irak sinds de militaire overwinning op terreurmilitie IS vorig jaar.