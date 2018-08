Situatie van Rohingya is 'uitzichtloos' volgens Artsen Zonder Grenzen

Sinds eind augustus 2017 verblijven meer dan 700.000 Rohingya vluchtelingen in Cox' Bazar in Zuidoost Bangladesh nadat ze het geweld in Myanmar ontvluchtten. Artsen Zonder Grenzen (AZG) maakt een jaar na de massale exodus de balans op van hun verblijf in dit tijdelijke kamp. Volgens de organisatie is de toestand in de kampen uitzichtloos en voldoet die niet aan de internationale humanitaire normen.

De afgelopen 12 maanden heeft Artsen Zonder Grenzen in Cox' Bazar in 19 gezondheidsfaciliteiten en mobiele klinieken meer dan 656.200 consultaties gehouden. Aanvankelijk werd meer dan de helft van de patiënten behandeld voor letsels door geweld. Al gauw staken ook andere gezondheidsproblemen de kop op; problemen die het gevolg waren van de overbevolking en de onhygiënische omstandigheden in de kampen.

De Rohingya worden gedwongen om in de kampen te blijven en de meeste vluchtelingen hebben in de kampen amper toegang tot schoon water, sanitaire voorzieningen, onderwijs, werkgelegenheid en gezondheidszorg, zegt AZG. In Myanmar werden ze bovendien 'geconfronteerd met vreselijk geweld en velen zijn hierdoor getraumatiseerd'.

Een groot probleem is dat er door een tekort aan financiering tekorten ontstaan voor essentiële medische diensten. Daarnaast is er een gebrek aan langdurige en meer uitgebreide hulp onder het voorwendsel dat de Rohingya binnenkort zullen terugkeren naar Myanmar, zegt de organisatie in een balans.

'Hoewel Bangladesh een grote solidariteit toont door deze vluchtelingen op te vangen, blijft hun lot na 12 maanden nog steeds erg onzeker.' De staten in de regio waar ze worden opgevangen, weigeren hen namelijk een formeel juridisch statuut, ondanks het feit dat ze vluchtelingen zijn en door Myanmar staatloos werden gemaakt. Doordat ze geen statuut hebben, kunnen ze weinig of geen beroep doen op justitie en de rechtsstaat.

'De omstandigheden waarin de Rohingya in deze geïmproviseerde kampen moeten leven, voldoen lang niet aan de erkende internationale humanitaire normen', besluit Artsen Zonder Grenzen dan ook.

Er moeten volgens de organisatie duurzame oplossingen worden gevonden voor wat waarschijnlijk een langdurig probleem zal zijn. 'De lijdensweg die de Rohingya hebben afgelegd en nog steeds afleggen, verdient een veel krachtdadiger antwoord- op lokaal, regionaal en mondiaal niveau', zegt AZG. 'Tegelijkertijd moeten we druk blijven uitoefenen op de regering van Myanmar om hun campagne tegen de Rohingya stop te zetten.'