Simone Gbagbo vrijgesproken van misdaden tegen de mensheid

"De meerderheid van de juryleden verklaarde Simone Gbagbo onschuldig aan de misdaden die haar waren ten laste gelegd en stelt dat ze onmiddellijk moet worden vrijgelaten als ze niet vervolgd wordt voor andere feiten", zei rechter Kouadjo Boiqui, voorzitter van het asissenhof.

De 67-jarige Gbagbo staat terecht wegens misdaden tegen de mensheid en misdaden tegen krijgsgevangenen voor haar rol bij het moordende geweld tijdens de crisis in Ivoorkust in 2010 en 2011. Daarbij vielen op vijf maanden tijd meer dan 3.000 doden. Haar proces ging op 31 mei vorig jaar van start en werd sindsdien al herhaaldelijk uitgesteld, omdat Gbagbo steeds haar kat stuurde. Sinds november is Gbagbo niet meer in de rechtszaal verschenen en ook dinsdag was ze niet aanwezig op de zitting.