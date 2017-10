'Showproces' tegen elf mensenrechtenactivisten begint in Istanboel

Tien activisten, onder wie Idil Eser en ook de Duitser Peter Steudtner, werden op 5 juli gearresteerd, toen de politie binnenviel op een workshop op een eiland in de buurt van Istanboel. Taner Kiliç was een maand eerder al opgepakt.

'Van bij hun arrestatie is het duidelijk dat het om politiek gemotiveerde vervolgingen gaat om kritische stemmen in Turkije het zwijgen op te leggen', zegt John Dalhuisen, directeur Europa van Amnesty International. 'Zonder enig aanknopingspunt of grond heeft de Turkse overheid geprobeerd en gefaald om een zaak op te bouwen tegen de mensenrechtenactivisten', luidt het verder. 'De aanklager had meer dan negen maanden nodig om uiteindelijk met niets op de proppen te komen.'

Volgens Amnesty gaan de aanklachten tegen de elf er 'absurd genoeg' van uit dat standaard mensenrechtenwerk steun aan terroristische organisaties betekent. 'Het gaat onder meer om protest tegen de verkoop van traangas, een beursaanvraag of een campagne voor de vrijlating van leerkrachten in hongerstaking.'

Kiliç, de voorzitter van Amnesty Turkije, moet donderdag ook voor een rechtbank in Izmir verschijnen. Hem wordt aangewreven lid te zijn van de Gülen-beweging. De regering van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan beschuldigt de beweging van de prediker ervan achter de mislukte staatsgreep van juli 2016 in Turkije te zitten.

Kiliç zou de app ByLock gedownload en gebruikt hebben. Van de app wordt gezegd dat de Gülen-beweging die gebruikt om te communiceren. 'Twee onafhankelijke forensische analyses van zijn telefoon in opdracht van Amnesty International hebben echter aangetoond dat er geen spoor te vinden is van ByLock op zijn telefoon', stelt de mensenrechtenorganisatie.

Heel wat regeringen, instellingen en beleidsmakers hebben al opgeroepen tot de 'onmiddellijke en onvoorwaardelijke' vrijlating van de mensenrechtenactivisten.

Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen, vraagt de Belgische regering de druk hoog te houden. De rechtszaken zijn 'een lakmoesproef voor het Turkse rechtssysteem en zullen duidelijk maken of mensenrechten verdedigen nu een misdaad geworden is in Turkije', aldus De Graeve.